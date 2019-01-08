Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çorumluoğlu'nun beraberindeki daire müdürleriyle Pembeciler, Gebe, İmranlar, Çayırlı, Abdi ve Ketenciler köylerini ziyaret ederek, muhtar ve köylülerin sorunlarını dinlediği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Çorumluoğlu, muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini ve bunların çözümü noktasında nelerin yapılabileceğine yerinde karar verdiklerini belirtti.



Tespit ettikleri sorunların belirlenen yatırım programı kapsamında çözümünü sağlayacaklarını aktaran Çorumluoğlu, "Kış şartları nedeniyle özellikle köylerimizde ulaşımda yaşanan sorunların ortadan kalkması için ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Sürücülerimizden istediğimiz dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmalarıdır. Devletimizin imkanlarını her noktaya eşit mesafede ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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