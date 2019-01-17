Son Dakika Haberleri: Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri

16 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Çorumluoğlu'nun beraberindeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle Yazıcılar, Ova, Yunuslu, Çiğdemli, Dedeler ve Yaraşlıyörük köylerini ziyaret ederek, muhtar ve köylülerin sorunlarını dinlediği belirtildi.

Kaymakam Çorumluoğlu'nun, muhtarların ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlediği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:16 Kaynak: AA

Zonguldak, İsmail Çorumluoğlu, Güncel
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