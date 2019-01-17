Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri
16 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Zonguldak
'ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu
'nun, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Çorumluoğlu'nun beraberindeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle Yazıcılar, Ova, Yunuslu, Çiğdemli
, Dedeler ve Yaraşlıyörük
köylerini ziyaret ederek, muhtar ve köylülerin sorunlarını dinlediği belirtildi.
Kaymakam Çorumluoğlu'nun, muhtarların ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlediği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:16 Kaynak: AA
32 Hane ve 93 Seçmenli Köyde 6 Muhtar Adayı Çıktı, Köylünün Kafası Karıştı
Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir
Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı
Atletico Madrid, Kral Kupasından Elendi