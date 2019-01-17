Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri

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32 Hane ve 93 Seçmenli Köyde 6 Muhtar Adayı Çıktı, Köylünün Kafası Karıştı

Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı