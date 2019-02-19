Son Dakika Haberleri: Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri

32 dakika önce

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri, System.String[]
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çorumluoğlu, beraberindeki daire müdürleriyle Ruşanlar, Bakırlık, Osmanlar ve Zindancılar köylerini ziyaret ederek, muhtar ve köylülerin sorunlarını dinledi.

Köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren ilçenin her noktasına ulaştıklarını söyledi.

Muhtar ve vatandaşların taleplerini dinleyerek ilgili birimlere aktardıklarını anlatan Çorumluoğlu, "Yapılacak çalışmaları öncelik sırasına göre belirliyoruz. Gerek muhtarlarımız gerekse vatandaşlarımızın yapılan bu ziyaretlerde yakın ilgisini görüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan ve yaşanması beklenen sorunları çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:08 Kaynak: AA

İsmail Çorumluoğlu, Güncel
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