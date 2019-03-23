Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri
56 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.
Zonguldak
'ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu
, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Çorumluoğlu'nun beraberindeki kurum müdürleriyle Halaşlı, Kurtlar, Topallı, Esenler
, Üveyikli köyleriyle Ormanlı
Belediyesini ziyaret ederek, başkan, muhtar ve köylülerin sorunlarını dinlediği belirtildi.
Açıklamada, Kaymakam Çorumluoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Tespit edilen sorunların yatırım programı kapsamında çözümünü sağlayacağız. Devletimizin imkanlarını her noktaya eşit mesafede ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızın misafirperverliği ve duyarlılığından ötürü teşekkür ediyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:32 Kaynak: AA
"Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı!
Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz
Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi
Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti