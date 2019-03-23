Son Dakika Haberleri: Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri

56 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Çorumluoğlu'nun beraberindeki kurum müdürleriyle Halaşlı, Kurtlar, Topallı, Esenler, Üveyikli köyleriyle Ormanlı Belediyesini ziyaret ederek, başkan, muhtar ve köylülerin sorunlarını dinlediği belirtildi.

Açıklamada, Kaymakam Çorumluoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Tespit edilen sorunların yatırım programı kapsamında çözümünü sağlayacağız. Devletimizin imkanlarını her noktaya eşit mesafede ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızın misafirperverliği ve duyarlılığından ötürü teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:32 Kaynak: AA

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