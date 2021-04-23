Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan vatandaşlara "aşı yaptırın" çağrısı - Son Dakika

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Çorumluoğlu, gazetecilere, ilçede vaka sayısında artış yaşandığını söyledi.

Buna bağlı olarak Ereğli Devlet Hastanesinde yatan hasta sayısının da yükselmeye devam ettiğini aktaran Çorumluoğlu, "İlçemizde vefat eden son 4 kişiye baktığımızda, bunların üçünün aşısı çıkmasına rağmen aşısını yaptırmadığını gördük. Bu da bizi üzdü. Yaza doğru biraz daha iyileşme olacağını tahmin ediyorum. Bunu da aşıların artmış olması, çoğu kişiye de aşı uygulanmış olacağını düşünerek bunu söylüyorum." diye konuştu.

Çorumluoğlu, hastalığa yakalanma yaşının düştüğüne dikkati çekerek, "Yoğun bakım ve hastanelere yatışlara baktığımızda, genç arkadaşlarımız da bu hastalığı atlatmakta zorlanıyor hatta çocuklarımız da dahi pozitif vakalar tespit etmeye başladık." dedi.

Vatandaşların kurallara mutlaka uyması gerektiğine, bu doğrultuda ilçe genelinde denetimlerin de sürdüğüne işaret eden Çorumluoğlu, "Kendimizi koruyacağız. Özellikle ramazan ayında vatandaşlarımız iftar ve benzeri etkinliklerle bir araya gelmesinler. Bunları zaman zaman yakalıyoruz. Kumar oynayan kişileri yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.