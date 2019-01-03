Son Dakika Haberleri: Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Ziyaret

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Ziyaret

1 saat önce

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ereğli Şubesi'ni ziyaret etti.

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Ziyaret, System.String[]
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ereğli Şubesi'ni ziyaret etti.

Şube Başkanı Mehmet Ali Demirdüyen, ziyarette yaptığı konuşmada, Ereğli Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen hizmet binasının hazır hale getirildiğini belirterek, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a teşekkür etti.

Çorumluoğlu'nun her zaman desteğini gördüklerini ifade eden Demirdüyen, "Devletimizin güler yüzünü ve şefkatini gördük, teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaymakam Çorumluoğlu da her zaman derneğin yanında olduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Türkiye, İsmail Çorumluoğlu, Güncel
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