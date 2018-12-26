Son Dakika Haberleri: Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'ndan Ziyaret

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'ndan Ziyaret

39 dakika önce

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel'i ziyaret etti.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'ndan Ziyaret, System.String[]
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel'i ziyaret etti.

Tezel, ziyarette yaptığı konuşmada, kooperatifin maddi varlıkları, Halk Bankası ile ilişkileri, mevduatı ve kredileri bakımından bölgenin güçlü kooperatifi durumunda olduğunu belirterek, üyelerin sorunlarının çözümü için çaba harcadıklarını söyledi.

Çorumluoğlu da Tezel ve ekibine başarı temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:02 Kaynak: AA

Halk Bankası, Güncel
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