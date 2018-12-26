Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'ndan Ziyaret
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Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel'i ziyaret etti.
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel'i ziyaret etti.
Tezel, ziyarette yaptığı konuşmada, kooperatifin maddi varlıkları, Halk Bankası ile ilişkileri, mevduatı ve kredileri bakımından bölgenin güçlü kooperatifi durumunda olduğunu belirterek, üyelerin sorunlarının çözümü için çaba harcadıklarını söyledi.
Çorumluoğlu da Tezel ve ekibine başarı temennisinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:02 Kaynak: AA
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