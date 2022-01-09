Ereğli Kaymakamı Yapıcı, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Yapıcı, yaklaşık 4 ay önce göreve başladığı ilçede çok hizmetler yapıldığını belirterek, "Bu hizmetler yapılmaya da devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince çok şey yapmaya çalışacağız. Basın ve yayın olmadan da bunu başaramayız." dedi.

Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.