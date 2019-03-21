Ereğli Millet Kıraathanesi'ne Kavuşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışması yaptığı Ereğli Rüstem Paşa Kervansarayı'nın bulunduğu tarihi mekanı kısa süre sonra Millet Kıraathanesi olarak faaliyete geçirecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışması yaptığı Ereğli Rüstem Paşa Kervansarayı'nın bulunduğu tarihi mekanı kısa süre sonra Millet Kıraathanesi olarak faaliyete geçirecek.



Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli'deki Rüstem Paşa Kervansarayı'nı restore ederek Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüyor. Konya merkezin dışında ilk kez Ereğli'de yapılan Millet Kıraathanesi'nde AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile birlikte inceleme yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın her yerinde tarihi eserlere sahip çıkmaya devam ettiklerini belirtti.



"Kısa sürede hizmet vermeye başlayacak"



Rüstem Paşa Kervansarayı'nda restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Altay, "Şu anda dekorasyon işlemleri sürüyor. Bazı ufak tefek eksikleri tamamlıyoruz. Burası merkezin dışında açacağımız ilk Millet Kıraathanesi olacak. İçerideki çalışmalar devam ediyor. Kitap kafe olarak kullanılacak olan bu mekan, aynı zamanda emeklilerimizin oturabileceği alanlarıyla, özellikle mimari yapısıyla Türkiye'nin en güzel kıraathanelerinden birisi olacak. İnşallah bir ay içinde açmayı düşünüyoruz" dedi.



"Gençlerimiz buraya sahip çıksın"



AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de Ereğli halkına yönelik önemli bir kültürel merkezin hayata geçirildiğine dikkat çekerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a teşekkür etti. Etyemez, "Burası, Ereğli'nin bir hazinesi, tarihi bir eser. Milletimizin hizmetine açmak için burada yapılan çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir çalışma. Özellikle de kitap kafe ve emeklilerimizin burada gelip oturabileceği bir mekan olarak açılmış olması çok değerli. Gençlerimize özellikle buradan kitap kafeye sahip çıkmalarını ve kitaplardan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

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