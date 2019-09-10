Son Dakika Haberleri: Ereğli Milli Emlak'tan hazine arazisi satışı
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Ereğli Milli Emlak'tan hazine arazisi satışı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Milli Emlak Müdürlüğünün 11 hazine arazisinin satışa çıkardığı bildirildi.

Ereğli Milli Emlak'tan hazine arazisi satışı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Milli Emlak Müdürlüğünün 11 hazine arazisinin satışa çıkardığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, satın almak isteyenlerin mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğüne başvurarak, satış şartnamelerini ücretsiz inceleyebilecekleri belirtildi.

Satışa çıkarılan mülkiyeti maliye hazinesine ait 11 taşınmazın ilçeye bağlı bazı köylerde olduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Işıklı köyünde bin 875 metrekare tarla, Ortacı köyünde 3 bin 262 metrekare çalılık, Yenidoğancılar köyünde bin 823 ve 2 bin 165 metrekare olan iki ayrı çalılık, Alacabük köyünde 586 metrekare hali arazi, Elmacı köyünde 657 metrekare hali arazi, Güllük köyünde 4 bin 791 metrekare hali arazi, Terzi köyünde 552 metrekare hali arazi, Üçköy köyünde 2 bin 137 metrekare hali arazi, Yalnızçam köyünde 3 bin 882 metrekare hali arazi, Emirali köyünde 484 metrekare çalılık, ihaleler 24 Eylül tarihinde gerçekleştirilecektir."

Açıklamada ayrıca, Yazıcılar köyü Düzpelit Sokak'ta 8 bin 152 metrekare yüz ölçümlü arsa 131 bin, Süleymanlar Mahallesi Kadıtarlası mevkisinde 299,87 metrekare arsa 208 bin lira olduğu ve ihalenin 9 Eylül'de gerçekleştirileceği ifade edildi.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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