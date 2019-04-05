Son Dakika Haberleri: Ereğli'nin 5 Mahalle, 34 Köyünde Muhtar Değişti

Ereğli'nin 5 Mahalle, 34 Köyünde Muhtar Değişti

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerinde 31 Mahalle de ve 93 köyde yeni muhtar olanlar belli oldu.

Ereğli'nin 5 Mahalle, 34 Köyünde Muhtar Değişti, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerinde 31 Mahalle de ve 93 köyde yeni muhtar olanlar belli oldu.

Yerel seçimlerde Belediye Başkan adaylığı, Belediye Meclis Adaylığı ve İl Genel Meclis adaylığında olduğu gibi merkez mahallelerde ve köylerde de muhtar adaylığı seçim heyecanı yaşandı. Yoğun geçen seçim çalışmalarının ardından muhtarlık seçimlerinde bazı köylerde muhtarlar yeniden seçilerek güven tazelerken bazı köylerde de yeni muhtarlar hizmet sözü verdi.

Edindiğimiz bilgilere göre, Ereğli'de Muhtar seçimleri de hareketli geçti. Yapılan muhtarlık seçimlerinde Ereğli'de iki kadın muhtar olmayı hak kazındı. Ereğli'nin Akarca Mahallesi'nde İlknur Güleri Tekin 2. kez, Ereğli'ye bağılı Asarlı Köyü'nde Cemile Durmuş muhtar olmanın sevincini yaşıyor.

Ereğli'nin 31 mahallesinden 5 mahallesin de muhtar değişti. Yapılan seçimde Topçalı Mahallesinde mevcut muhtar seçime girmez iken adaylar arasında yeni muhtar Hasan Aksoy oldu. Kestaneci, Elmatepe, Sülaymanlar ve Hamzafakılı mahallesi'nde de muhtar değişimi yaşanır iken, Ereğli'nin toplam 93 köylerinde, 34'ünde vatandaşlar muhtarlarını değiştirdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:54 Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel
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