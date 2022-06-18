Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı - Son Dakika
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Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı

18.06.2022 15:54
Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı törenle kutlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı törenle kutlandı.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Fransızlar, Ereğli'den geldikleri gibi gitmişlerdir. Ereğli'nin Kuvayımilliye ruhuyla hareket eden kahramanları, bu topraklarda emperyalistlere geçit vermemişlerdir. Kurtuluş mücadelesini başlatan ve bütün Anadolu'yu vatan ve bağımsızlık aşkıyla ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk, Karadeniz Ereğli'nin işgal sürecini de yakından takip etmiş, direktiflerle yön vermiştir." ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediyesi halk oyunları gösterisinin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait Eskişehir'den kalkan 113. Filo Komutanlığına bağlı 4 savaş uçağı, ilçe semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bazı vatandaşlar yoğun ilginin olduğu gösteriyi cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı - Son Dakika

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