Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık , günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Fransızlar, Ereğli'den geldikleri gibi gitmişlerdir. Ereğli'nin Kuvayımilliye ruhuyla hareket eden kahramanları, bu topraklarda emperyalistlere geçit vermemişlerdir. Kurtuluş mücadelesini başlatan ve bütün Anadolu'yu vatan ve bağımsızlık aşkıyla ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk , Karadeniz Ereğli'nin işgal sürecini de yakından takip etmiş, direktiflerle yön vermiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı - Son Dakika

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