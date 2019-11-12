Son Dakika Haberleri: Ereğli'nin kedi köpek barınakları öğrencilere teslim
Son Dakika Güncel Ereğli'nin kedi köpek barınakları öğrencilere teslim - Son Dakika

Ereğli'nin kedi köpek barınakları öğrencilere teslim

6 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, yaptırdıkları barınakları boyama ve süsleme yapmaları için öğrencilere verdi.

Ereğli'nin kedi köpek barınakları öğrencilere teslim, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, yaptırdıkları barınakları boyama ve süsleme yapmaları için öğrencilere verdi.


Abdurrahim İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin kedi, köpek evi taleplerini geri çevirmeyen Başkan Oprukçu, yuvaları yaptırarak öğrencileri çağırdı.


Konu ile ilgili duygularını ifade eden Okul Müdürü İbrahim Erdem, "Öğretmen Abdurrahim Okulu Hayvanları Koruma Kulübü olarak görevli öğretmen ve öğrencilerimizle bir proje başlattık, amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak, onlara dokunmaları, onları hissetmelerini sağlamak. Bu çerçevede Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Oprukçu'dan destek talebimiz oldu. Talebimize karşılıksız kalmayarak kedi, köpek barınaklarını yaptırarak okulumuza teslim ettiler. Bizler de bu barınakları boyayarak ilçemizin uygun yerlerine yerleşmelerini sağlayacağız. Başkanımıza şahsım, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kedi, köpek barınaklarını teslim alan öğrenciler, boyama ve süsleme işlemini gerçekleştirmelerinin ardından barınakları şehrin çeşitli yerlerine yerleştirecek. - KONYA

Hüseyin Oprukçu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
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