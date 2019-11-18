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Ereğli OSB kavşağında kaza: 2 yaralı

6 saat önce

Zonguldak Ereğli Plajlar mevki'inde iki aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Ereğli OSB kavşağında kaza: 2 yaralı, System.String[]

Zonguldak Ereğli Plajlar mevki'inde iki aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, saat 13,00 sıralarında Alaplı Ereğli arasındaki OSB Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Murat Ç. idaresindeki 41 ACA 361 plakalı otomobil, OSB kavşağı ışıklarından karşıya geçmek isteyen Serkan G. idaresindeki 06 DC 2397 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 41 ACE 361 plakalı otomobilin yan koltuğunda bulunan Emirhan Ç. (14) ile diğer araç sürücüsü Serkan G. yaralandılar. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serkan G. ile Emirhan Ç'yı Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
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