Son Dakika Haberleri: Ereğli Sydv'nin Yardımları

Ereğli Sydv'nin Yardımları

2 saat önce

Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen yıl 16 bin ihtiyaç sahibine 5 milyon 522 bin lira tutarında ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Ereğli Sydv'nin Yardımları, System.String[]
Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen yıl 16 bin ihtiyaç sahibine 5 milyon 522 bin lira tutarında ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, kaymakamlık toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl SYDV'ce çeşitli kalemler adı altında yardımlar yapıldığını söyledi.

"Bir vatandaşımızın evinde soba tütmüyor, çorba kaynamıyorsa ya da çocuğu okula gidemiyorsa bu vakfımızın bir ayıbıdır" diyen Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız ve muhtarlarımız vasıtasıyla biz mümkün olduğunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmalıyız. Bizim özellikle bu yıl önümüze koyduğumuz hedef ihtiyaç sahiplerine ayni veya nakdi yardımdan daha çok, gelir getirici projeler üreterek destek olmaktır. Yani burada para verelim gitsin değil, vatandaşımıza arı kovanı verelim, balıkçı teknesi alalım, amaç kendi hayatını kurtarsın. Hayatını kurtardıktan sonra da yaşamını idame ettirsin. Bizim temel politikamız bu olmalı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:28 Kaynak: AA

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