Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil edildi - Son Dakika
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Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil edildi

19 dakika önce

KONYA'da Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde fırtına nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil edildi, System.String[]

KONYA'da Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde fırtına nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle her iki ilçede de okullar bugün tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile Halk Eğitim kurslarında bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile çalışanlara da bugün izin verildiği bildirildi.


Halkapınar, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:56 Kaynak: DHA
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