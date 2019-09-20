Son Dakika Haberleri: Ereğli'ye Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu
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Ereğli'ye Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu

36 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) kararıyla kurulan Ağır Ceza Mahkemesinde davaların görülmeye başlandığı bildirildi.

Ereğli'ye Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) kararıyla kurulan Ağır Ceza Mahkemesinde davaların görülmeye başlandığı bildirildi.

Ereğli Ağır Ceza Mahkeme Başkanı İsmail Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ereğli Adliyesinde 17 Eylül itibarıyla davaların görülmeye başlandığını söyledi.

Aydın, 1 başkan ve 14 hakimin görev yapacağı Ağır Ceza Mahkemesinde, Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki davaların görüleceğini kaydetti.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:38 Kaynak: AA
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