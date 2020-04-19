Ereğli'ye demirleyen 'Corona'nın kaptanı: Herkes fotoğraf çektirmek istiyor - Son Dakika

İSTANBUL Boğazı'nın ardından demir cevheri yükünü boşaltmak üzere Zonguldak Ereğli'ye demirleyen 'Ocean Corona' kargo gemisinin Filipinli kaptanı Batayola Lester Marande, geminin isminin koronavirüs süreci dışında sadece bir tesadüf olduğunu belirterek, "Herkes gemimin yanında fotoğraf çektirmek istiyor. İstanbul Boğazı'ndan geçerken de yanıma gelen yetkililerce, geminin adından dolayı özellikle sosyal medyada ilgi göreceğimiz söylenmişti" dedi.

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı 'Ocean Corona' isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Zonguldak Ereğli'ye geldi. İstanbul'da, 289 metre boyundaki gemiye, koronavirüse karşı tulum giyip maske takan ekipler, tüm önlemleri alarak çıktı. Karadeniz Ereğli'de de ekipler, gerekli tedbirleri alarak, gemiye çıktı ve işlemleri yaptı. Şehirdeki bir gemi acentası, limandaki gemi tarafından talep edilen hizmetleri yerine getirirken, personel için öngörülen tüm korunma önlemleri uygulandı.