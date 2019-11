Ereğli-Zonguldak karayolunda çalışmalar sürüyor

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun 29-32 ve 35-37. Kilometreleri arasında çalışmalar devam ediyor.



Yapımına yaklaşık 45 yıl önce başlanan 46 kilometrelik yol AK Parti hükumeti tarafından duble yol kapsamına alındı. 2019 yılı Eylül ayı itibariyle yüzde 90 oranında yapımı tamamlanan Zonguldak-Ereğli karayolunda 29-32 ve 35-37. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki noktada da ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Karayolları yetkilileri iki noktada devam eden çalışmaların 1 ay içerisinde tamamlanıp karayolunun her iki noktada da bölünmüş yolun her iki tarafında da 2 şeritli olarak ulaşıma açılacağını belirtti. Karayolları ekipleri ayrıca daha önce yapımı tamamlanmasına rağmen heyelan nedeniyle yıkılan yada hasar gören duvarlarında onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. - ZONGULDAK