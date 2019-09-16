Ereğlili aslanlar engelli taraftarın yüzünü güldürdü

Karadeniz Ereğli Galatasaray Taraftarlar Derneği, Galatasaray'ın imzalı formasını, engelli taraftar Abdülsamet Bastürk'e hediye etti.



Karadeniz Ereğli Galatasaray taraftarlar Derneği Başkanı Timur Şen ve yönetim kurulu üyeleri, Ereğli ilçesinde yaşayan engelli Galatasaray taraftarı Abdülsamet Bastürk'ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Şen ve yönetim kurulu üyeleri, imzalı Galatasaray formasını engelli taraftar Bastürk'e hediye etti. Başkan Şen, imzalı formanın hediye edilmesinden emeği geçen Erdal Akbaba ve Ümit Akbaba'ya teşekkür etti. - ZONGULDAK