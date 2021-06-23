Ereğlili gazetecilerin ev sahibi olması için çalışma başlatıldı

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel, Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri TOKİ Basın Sitesi için Gülüç Beldesindeki hazineye ait belediyeye tahsisli alanı inceledi.

ZGC Başkanı Akbıyık, EGD Başkanı Erel, AGD Başkanı Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri ile makamında görüşen Başkan Demirtaş, Basın Sitesi projesinin kendi beldesinde hayata geçirilmesinden büyük bir memnuniyet duyacağını ifade etti. Dernek Başkanları Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'ın gösterdiği 8 dönümlük arazi üzerinde inceleme yaptı.

Gazeteciler ile görüşen Başkan Demirtaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle ziyaretinizden dolayı tüm dernek başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. TOKİ Basın Sitesi projesinin Gülüç'te hayata geçirilmesini çok isterim. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırım. Gerekli çalışmaları bundan sonra birlikte yapıp projenin hayata geçirilmesi için çalışacağız." Dedi.

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel, Basın Sitesi için belirlenen arazide yaptıkları incelemelerin ardından açıklamada bulundu. Basın emekçilerinin ev sahibi olması noktasında Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ve Alaplı Gazeteciler Derneği ile birlikte çalışma yürüteceklerini ifade etti. Başkan Erel konuşmasında, "Görev süremiz içerisinde yapacağımız en önemli proje elbette basın emekçisi üyelerimizi ev sahibi yapmak. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Derya Akbıyık, bu projeyi daha önce Zonguldak'ta hayata geçirmişti. Şimdi de Ereğli'de benzer bir projeyi hayata geçirmek için birlikte çalışıyoruz. Gülüç'te bugün incelediğimiz 8 dönümlük arazi çok güzel. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'a teşekkür ediyoruz." Dedi.

Gazeteciler daha sonra Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti. TOKİ Basın Sitesi ile ilgili gazeteciler ile görüşen Kaymakam Çorumluoğlu, projeden heyecan duyduğunu ifade etti. Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerini çağırarak arazinin TOKİ'ye devri konusunda talimat veren Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında, "Basın Sitesi projesine olumlu bakıyorum. Bu proje bizi de mutlu eder. Sosyal donatılarla güzel bir site olacağına inanıyorum. Ayrıca projenin her geçen büyüyen Gülüç beldemizde olmasını elbette isterim" dedi.

Proje ile ilgili detaylı bilgiler veren Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık açıklamasında, "Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, Ereğli Gazeteciler Derneği ve Alaplı Gazeteciler Derneği birlik beraberliğinde TOKİ Basın Sitesi 2. Etabı başlatıyoruz. Gülüç sınırları içerisinde 8 dönüme yakın arazinin yerinde keşif yaptık. İmar planlarını teslim aldık. Yaklaşık 110 dairelik projede zemin etütleri ile yeni planları ile ilgili bilgileri Gülüç Belediye Başkanımızdan alacağız. Alaplı ve Ereğli'deki gazeteci meslektaşlarımızı konut sahibi yapmak istiyoruz. Projede bizlere yardımcı olan ve destek veren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'ndan gerekli yardım ve destekleri alıyoruz. Arazinin Hazine arazisi olması nedeniyle görüşme yaptık. Kaymakamımız gerekli talimatları verdi ve işlemler yapılıyor. Daha sonra Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı da ziyaret ederek detaylı bilgi verdik. Cemiyet ve dernekler olarak amacımız gazete ve gazetecilere hizmettir. Başkanlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zonguldak'ta başardığımız projeden sonra inşallah Ereğli Gülüç Belediyesi'nde de başarılı oluruz." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK