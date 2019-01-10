Erek Dağı'na Zirve Tırmanışı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fehmi Çalışkan, yüksekliği 3 bin 204 metre olan Erek Dağı'nın zirvesinde belediyenin bayrağını açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fehmi Çalışkan, yüksekliği 3 bin 204 metre olan Erek Dağı'nın zirvesinde belediyenin bayrağını açtı.



Sarıkamış şehitlerini anmak için çeşitli dağcılık kulüplerine üye olan 5 profesyonel dağcı ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fehmi Çalışkan, Erek Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren zorlu tırmanışın ardından dağcılar zirveye ulaştı. Burada Türk bayrağı, kulüp bayrakları ve Van Büyükşehir Belediyesi bayrağını açan dağcılar, fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.



Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesinde zabıta amiri olarak çalışan Baran Sarpdağ ise, geçen yıl ekibi ile birlikte Kafkasların ve Gürcistan'ın en yüksek noktası olan Kazbek Dağı'na tırmanarak zirvede büyükşehir belediyesinin bayrağını açmıştı. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erkek Çocukları Öpüştüren Sosyal Medya Fenomeni, Kendini Savundu: Her Şey Kurguydu

Trafik Kazasında Ölen Aynı Aileden 8 Kişi, Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez

Fenerbahçe'den Senelik 2,2 Milyon Euro Kazanan Kameni: Takımdan Ayrılmıyorum