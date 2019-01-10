Son Dakika Haberleri: Erek Dağı'na Zirve Tırmanışı

Erek Dağı'na Zirve Tırmanışı

47 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fehmi Çalışkan, yüksekliği 3 bin 204 metre olan Erek Dağı'nın zirvesinde belediyenin bayrağını açtı.

Erek Dağı'na Zirve Tırmanışı, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fehmi Çalışkan, yüksekliği 3 bin 204 metre olan Erek Dağı'nın zirvesinde belediyenin bayrağını açtı.

Sarıkamış şehitlerini anmak için çeşitli dağcılık kulüplerine üye olan 5 profesyonel dağcı ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fehmi Çalışkan, Erek Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren zorlu tırmanışın ardından dağcılar zirveye ulaştı. Burada Türk bayrağı, kulüp bayrakları ve Van Büyükşehir Belediyesi bayrağını açan dağcılar, fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesinde zabıta amiri olarak çalışan Baran Sarpdağ ise, geçen yıl ekibi ile birlikte Kafkasların ve Gürcistan'ın en yüksek noktası olan Kazbek Dağı'na tırmanarak zirvede büyükşehir belediyesinin bayrağını açmıştı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Sarıkamış, Van, Güncel
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