EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER - Son Dakika
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EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER

16.05.2022 12:25

VAN'da, doğaseverler, 3 bin rakımlı Erek Dağı'na tırmanıp, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile halay çekti.

VAN'da, doğaseverler, 3 bin rakımlı Erek Dağı'na tırmanıp, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile halay çekti.

İpekyolu Belediyesi'nin organizasyonuyla bölgedeki doğal güzelliklere ve tarihi yerlere dikkat çekmek amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda, 3 bin rakımlı Erek Dağı'na zirve tırmanışı düzenlendi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın da katıldığı yürüyüşte doğaseverler, Erek Dağı'nda 10 kilometre yürüdü. Zirvede Türk bayrakları açan katılımcılar, müzik eşliğinde Kaymakam Aydın ile halay çekti. Erek Dağı ile Van Gölü manzarasında hatıra fotoğrafı da çeken doğaseverler, etkinliği düzenleyen belediyeye teşekkür etti.

'AMAÇ, PANDEMİ SONRASI SÜRECE DESTEK SAĞLAMAK'

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için bu tür organizasyonları sık sık düzenlediklerini belirterek, "Doğaseverler, belediyemizin sosyal ve kültürel programlarını takip ederek etkinliklerimize katılabilirler. Bu gezilerimizin amacı, pandemi sonrası normalleşme sürecine destek sağlamak. Gençlerimizden gelen talepler bu yöndeydi. Belediye olarak bu taleplere kayıtsız kalamadık. Bu etkinlikle gençlerimize dağcılık sporunun yanı sıra dayanışma ve sosyalleşmenin de gerekleri aşılanıyor. Öte yandan bu topraklarda yıllar önce terör örgütü varken, artık gençlerimiz bu topraklarda güvenli bir şekilde spor yapıyor, etkinlik düzenleyebiliyorlar. Van, çok güzel bir yer. Gölüyle, dağıyla, doğasıyla bütün güzellikleri barındırıyor. Bu etkinliklerle bu güzelliklerin tanıtılmasına da katkı sunmuş oluyoruz. Bizler de onların talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin gereği de bunu gerektirir. İnşallah hayırlara vesile olur çalışmalarımız, tüm katılımcılara teşekkür ederim" diye konuştu.

Yaklaşık 4 saat süren zirve tırmanışı, katılımcılara ikramlar ve fotoğraf çekimleriyle sona erdi.

EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER
EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER
EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER
EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER
EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER
EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER
EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER
EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER
EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER
EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER
EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER
EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EREK DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI YAPIP, HALAY ÇEKTİLER - Son Dakika


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