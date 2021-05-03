Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı - Son Dakika

Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
03.05.2021 10:17
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan ve bölgenin çatısı konumundaki 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın zirve ve eteklerinde şehir merkezinin kuşbakışı izlenmesi büyük ilgi görüyor.
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan ve bölgenin çatısı konumundaki 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın zirve ve eteklerinde şehir merkezinin kuşbakışı izlenmesi büyük ilgi görüyor.
Erek Dağı'ndan eşsiz Van Gölü, Süphan Dağı, Artos Dağı, Van'ın merkez ilçeleri rahatlıkla kuşbakışı seyredilebiliyor. Dağın eteklerinde doğal olarak yetişen uçkun bitkisini toplamaya gelenler ise, güzel manzaraya şahitlik yapıyor. Tırmanış için de dağcıların ilgisini çeken Erek Dağı, gün içinde doğanın güzelliklerini kuş bakışı sunarken, gece ise ışıklı şehir görüntüsüyle güzel manzara sunuyor.
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