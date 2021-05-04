Erek Dağı'ndan Van'a büyüleyici kuşbakışı - Son Dakika

Erek Dağı'ndan Van'a büyüleyici kuşbakışı
04.05.2021 00:57
Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan ve bölgenin çatısı konumundaki 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesi ve eteklerinden görülen şehir manzarası büyülüyor.
Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan ve bölgenin çatısı konumundaki 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesi ve eteklerinden görülen şehir manzarası büyülüyor.
Erek Dağı'ndan eşsiz Van Gölü, Süphan Dağı, Artos Dağı, Van'ın merkez ilçeleri rahatlıkla kuşbakışı seyredilebiliyor. Dağın eteklerinde doğal olarak yetişen uçkun bitkisini toplamaya gelenler ise güzel manzaraya şahitlik yapıyor. Tırmanış için de dağcıların ilgisini çeken Erek Dağı, gün içinde doğanın güzelliklerini kuş bakışı sunarken, gece ise ışıklı şehir manzarasıyla dikkat çekiyor. - VAN
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