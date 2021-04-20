Eren-10 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Eren-10 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Bestler Dereler bölgesinde devam eden "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak-Beytüşşebap Meydan Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Şırnak ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Bestler Dereler bölgesinde devam eden "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak-Beytüşşebap Meydan Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen faaliyetler devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap Meydan Dağı bölgesinde, jandarma komandolarımız tarafından teröristlerle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

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