Eren-10 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Bestler Dereler bölgesinde devam eden "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak-Beytüşşebap Meydan Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen faaliyetler devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap Meydan Dağı bölgesinde, jandarma komandolarımız tarafından teröristlerle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
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