Son dakika haber: Eren-11 Operasyonları kapsamında 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Merkez ilçe Aşağıbalcılar köyü kırsalında 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'nda konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Merkez ilçe Aşağıbalcılar köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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