Son dakika haberi: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 korucu şehit - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Bitlis'in Tatvan kırsalında çıkan çatışmada 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 askerin de yaralandı açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi: "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren-11 Operasyonu'nda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.