Eren-14 Operasyonu Kapsamında 2 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan AKTAY Uluyol/1 operasyonu kapsamında;

03. 07. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Uluyol Köyü Mevkiinde İHA desteği ile 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Aynı gün J- SİHA ile yapılan yakın hava desteği neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

04. 07. 2021 günü hedef bölgesine giren JÖH ve PÖH unsurları tarafından;

2 Erkek Bölücü Terör Örgütü Mensubu Cesedi, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 5 adet M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 150 adet M-16 Piyade Tüfeği Fişeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 120 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği Dürbünü, 4 adet Savunma Tipi El Bombası, 1 adet Termal Kamera, 2 adet Termal Şemsiye, 1 adet Sırt Çantası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği