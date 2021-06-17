Eren-14 Operasyonu Kapsamında Çukurca İlçesi Kırsal Alanında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim GEÇER Çukurca-Çığılı-Düztaş/1 operasyonu kapsamında;

16. 06. 2021 günü İlimiz Çukurca İlçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetinde;

1 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 44 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 adet Tabanca, 2 adet Tabanca Şarjörü, 10 adet 7. 65 mm çapında Fişek, 2 adet Savunma Tipi El Bombası, 4 adet 23, 5 mm Uçaksavar Mühimmatı, 253 adet 14. 5 mm çapında Doçka Mühimmatı, 323 adet 12. 7 mm çapında Uçaksavar Mühimmatı, 8 adet Havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği