İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tütünlü-4 operasyonu kapsamında;

Kaynak: Habermetre

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Terör, PKK, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › EREN-14 Operasyonu Kapsamında Şemdinli İlçesi Yanık Yer Mevkiinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

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