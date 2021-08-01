EREN-14 Operasyonu Kapsamında Şemdinli İlçesi Yanık Yer Mevkiinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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EREN-14 Operasyonu Kapsamında Şemdinli İlçesi Yanık Yer Mevkiinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

09.08.2021 14:03
EREN-14 Operasyonu Kapsamında Şemdinli İlçesi Yanık Yer Mevkiinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tütünlü-4 operasyonu kapsamında;30. 07.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tütünlü-4 operasyonu kapsamında;

30. 07. 2021 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Tütünlü Köyü Yanık Yer Mevkiinde kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen;

4 adet Anti Personel Roket Mühimmatı,

384 adet 7, 62 mm AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı,

1109 adet 7, 62 mm Bixi Mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen roket mühimmatı olay yerinde imha edilmiş olup; Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum EREN-14 Operasyonu Kapsamında Şemdinli İlçesi Yanık Yer Mevkiinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

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