İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tütünlü-4 operasyonu kapsamında;
30. 07. 2021 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Tütünlü Köyü Yanık Yer Mevkiinde kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen;
4 adet Anti Personel Roket Mühimmatı,
384 adet 7, 62 mm AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı,
1109 adet 7, 62 mm Bixi Mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen roket mühimmatı olay yerinde imha edilmiş olup; Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Son Dakika › Toplum › EREN-14 Operasyonu Kapsamında Şemdinli İlçesi Yanık Yer Mevkiinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika