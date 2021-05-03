Eren-2 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet Çelik operasyonunda etkisiz hale getirilen 6 teröristten üçü; "kırmızı, turuncu ve gri" kategoriden - Son Dakika

Eren-2 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet Çelik operasyonunda etkisiz hale getirilen 6 teröristten üçü; "kırmızı, turuncu ve gri" kategoriden

03.05.2021 12:09
Eren-2 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet Çelik operasyonunda etkisiz hale getirilen 6 teröristten üçü;

İçişleri Bakanlığı, Eren-2 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet Çelik operasyonunda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren-2 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet Çelik operasyonunda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden üçünün kırmızı, turuncu ve gri kategorilerden olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Eren-2 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet Çelik operasyonunda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilenlerden birisinin sözde Orta Saha Karargahında Kadın Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Suna Taş olduğu ve Terörden Arananlar Listesinde 10 milyon TL'ye kadar ödülle "kırmızı" kategoride arandığı belirtildi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerden birinin de sözde Amed Eyaleti, Lice Bölgesi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Latife Hanibi isimli terörist olduğu, Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle "turuncu" kategoride arandığı açıklandı. Bir diğerinin ise sözde Amed Eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten Dilan Silinsin isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde 600 bin TL'ye kadar ödülle "gri" kategoride arandığı tespit edildi.

"Söz konusu teröristlerin Diyarbakır bölgesinde meydana gelen terör olaylarının bizzat planlayıcısı olduğu belirlendi"

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırmızı, Turuncu ve Griye 3 Çizik Daha! Eren-2 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet ÇELİK operasyonu kapsamında; 29 Nisan 2021 tarihinde Diyarbakır Lice İlçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığındaki bir grup teröriste yönelik, Hava Kuvvetleri, Jandarma ATAK Helikopterleri ve SİHA destekli operasyon gerçekleştirilmiş, 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Orta Saha Karargahında Kadın Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Suna Taş isimli terörist olduğu, 2011 yılında Diyarbakır ilinden terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde 10 Milyon TL'ye kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride arandığı belirlendi. Diğer teröristlerden birinin, Amed Eyaleti, Lice Bölgesi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Latife Hanibi isimli terörist olduğu, Terörden Arananlar Listesinde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride arandığı, diğerinin ise Sözde Amed Eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten Dilan Silinsin isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde 600 Bin TL'ye kadar ödülle 'Gri' kategoride arandığı tespit edildi. Söz konusu teröristlerin Diyarbakır bölgesinde meydana gelen terör olaylarının bizzat planlayıcısı olduğu belirlendi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eren-2 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet Çelik operasyonunda etkisiz hale getirilen 6 teröristten üçü; 'kırmızı, turuncu ve gri' kategoriden - Son Dakika


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