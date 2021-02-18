Eren-4 Operasyonu'nda silahlar, mühimmat ve 150 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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Eren-4 Operasyonu'nda silahlar, mühimmat ve 150 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de jandarma tarafından yapılan Eren-4 Operasyonu'nda, aralarında Bixi ve kaleşnikofların da olduğu silahlar, mühimmat ve 150 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 16 Şubat 2021 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında icra edilen Eren-4 operasyonu neticesinde 4 farklı noktada yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 150 kilogram toz esrar, silah, mühimmat ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Operasyonda 150 kilogram toz esrarın yanı sıra 1 adet Bixi makineli tüfek, 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 11 adet anti tank roketatar mühimmatı, 5 adet anti personel roketatar mühimmatı, 11 adet F1 model Rus tipi savunma el bombası, 2 adet DM-11z savunma tipi el bombası, 1 adet BİXİ makineli tüfek namlusu, 1 adet silah üstü gece görüş ve çantası, 380 adet 7.62 mm çapında Bixi makineli tüfeği fişeği, 800 adet 5.56 mm çapında HK piyade tüfeği fişeği, 4 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, çatal ayak ve çantası, 1 adet Bixi makineli tüfek çatal ayak, 12 adet palaska ve 28 adet kütüklük ele geçirildiği belirtildi.