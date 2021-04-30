'Eren-5' operasyonunda, teröristlerin kullandığı depo imha edildi - Son Dakika

'Eren-5' operasyonunda, teröristlerin kullandığı depo imha edildi
30.04.2021 10:12
MARDİN kırsalında sürdürülen 'Eren-5 Bagok' operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı ve içinde keskin nişancı tüfeğinin bulunduğu depo, kullanılamaz hale getirildi.
MARDİN kırsalında sürdürülen 'Eren-5 Bagok' operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı ve içinde keskin nişancı tüfeğinin bulunduğu depo, kullanılamaz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ocak'ta, Mardin'de 145 timden oluşan 2 bin 550 kişilik personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-5 Bagok' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında, Kerboran kırsalında güvenlik güçlerince yapılan arama faaliyetinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı depo tespit edildi. Depoda yapılan aramada ise keskin nişancı tüfeği ile mühimmat ele geçirildi. Tüfek ve mühimmata el koyulurken, depo ise kullanılamaz hale getirildi.
Son Dakika Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nerden alıyorsunuz? Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü