"Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda" son 2 günde teröristlere ait 11 sığınak imha edildi - Son Dakika

Tunceli kırsalında son 2 günde düzenlenen operasyonlarda imha edilen ve teröristlerce kullanılan sığınak sayısı 11'e yükseldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında kent merkezi kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda arazi taraması yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 6 sığınağı tespit etti.
Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle kullanılamaz hale getirildi.
Bölgede, terörist unsuları etkisiz hale getirmek amacıyla havadan ve karadan operasyonlar sürüyor.
Kentte dün aynı operasyon kapsamında Hozat ilçesi kırsalında tespit edilen 5 sığınak imha edilmişti.
Kaynak: AA
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