Tunceli'nin Hozat ilçesinde, terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Hozat kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, güvenlik güçlerince teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit edildi.
Çok miktarda yaşam malzemesi bulunan sığınaklar imha edildi.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait 4 sığınak imha edildi - Son Dakika