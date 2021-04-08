Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait 4 sığınak imha edildi - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Hozat kırsalında operasyon düzenledi.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi