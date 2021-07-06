Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, güvenlik güçlerince arazide yapılan aramalarda teröristlere ait 1 RPG-7 roketatar, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 2 mermi dolu kalaşnikof şarjörü ve hücum yeleği ele geçirildi.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA
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