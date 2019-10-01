Eren AB iddialı geliyor

Yabancı şarkılara yaptığı remikslerle beğeni toplayan Türk DJ Eren AB, kısa bir süre sonra yeni single çalışması ile müzikseverlerle buluşacak.



ABD'de LİSTELERE GİRMEYİ BAŞARDI



2019'da kendine özgü farklı şarkılarla müzik listelerine girmeyi başaran Eren, geçen aylarda "Give Me More " adlı son albümü ile Kuzey Amerika'da 25'inci sıradan başladığı başarılı çıkışını sürdürerek listelerde 5'inci sıraya kadar yükselmişti.