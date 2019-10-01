Son Dakika Haberleri: Eren AB iddialı geliyor
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Eren AB iddialı geliyor

1 saat önce

Yabancı şarkılara yaptığı remikslerle beğeni toplayan Türk DJ Eren AB, kısa bir süre sonra yeni single çalışması ile müzikseverlerle buluşacak.

Eren AB iddialı geliyor, System.String[]

Yabancı şarkılara yaptığı remikslerle beğeni toplayan Türk DJ Eren AB, kısa bir süre sonra yeni single çalışması ile müzikseverlerle buluşacak.


ABD'de LİSTELERE GİRMEYİ BAŞARDI


2019'da kendine özgü farklı şarkılarla müzik listelerine girmeyi başaran Eren, geçen aylarda "Give Me More " adlı son albümü ile Kuzey Amerika'da 25'inci sıradan başladığı başarılı çıkışını sürdürerek listelerde 5'inci sıraya kadar yükselmişti.

Avrupa Birliği, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:16 
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