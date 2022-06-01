Eren-Abluka 14 Operasyonu'nu Şırnak'ta başladı! İlk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eren-Abluka 14 Operasyonu'nu Şırnak'ta başladı! İlk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi

01.06.2022 10:27

İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada Şırnak'ta 585 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldığı ve ilk gün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Şırnak'ta 'Eren Abluka -14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 585 personel görev aldı.

Eren-Abluka 14 Operasyonu'nda ilk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince jandarma insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve Hava Kuvvetleri'nin desteği ile 3 PKK terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonda; 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 109 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 144 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet el bombası, 3 adet tuzaklanmış el bombası, 5 adet AK-47 şarjörü, 1 adet M16 şarjörü, 1 adet el dürbünü, 2 adet termal kıyafet, 5 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan gübre ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

EREN ABLUKA OPERASYONLARI BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Balıkesir'e şehit ateşi düştü Balıkesir'e şehit ateşi düştü ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
Kaynak: DHA

Jandarma, Akdeniz, Şırnak, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren-Abluka 14 Operasyonu'nu Şırnak'ta başladı! İlk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10:40 Şahan Gökbakar'dan, Bebek sahilinde çekilen ve gündem olan görüntülere yorum geldi: Yaz aylarının coşkusu yaşanıyor
10:32 Büyük merak uyandıran Devlet Bahçeli-Muharrem İnce görüşmesi bugün yapılacak!
10:28 Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı
10:27 Eren-Abluka 14 Operasyonu'nu Şırnak'ta başladı! İlk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi
10:21 Kadir Şeker'e tahliye yolu açıldı! Yargıtay, verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu
10:19 Büyükçekmece'de bir evin camına asılan "Dayıya ihanetin bedeli" pankartı çevre halkında merak uyandırdı
10:18 Galatasaray, Matias Vargas'a talip oldu! Yıldız futbolcu asistleriyle Lig'e damga vurmuştu
10:14 Tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden hikaye! Üsküdar Marmaray'da bekleyen adamın öyküsü ağlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 11:03:52. #1.13#
SON DAKİKA: Eren-Abluka 14 Operasyonu'nu Şırnak'ta başladı! İlk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement