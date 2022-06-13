Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı - Son Dakika
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Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı

13.06.2022 15:34

- Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı.

- Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı

ŞIRNAK - İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 574 personel görev alıyor.

Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı
Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı
Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı
Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı
Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı

YORUMLAR
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Şırnak'ta terör örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi Şırnak'ta terör örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Operasyonu' başlatıldı (2) Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Operasyonu' başlatıldı (2) Terör örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi Terör örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Akdeniz, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı - Son Dakika

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