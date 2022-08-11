Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan operasyonu başlatıldı
Şehit Eren Bülbül ile Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in 5. Sene-i devriyelerinde teröre darbe vurulmaya devam ediliyor
Kaynak: İHA
Eren Bülbül, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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