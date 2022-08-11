Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan operasyonu başlatıldı

11.08.2022 10:24

Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan operasyonu başlatıldı Şehit Eren Bülbül ile Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in 5. Sene-i devriyelerinde teröre darbe vurulmaya devam ediliyor.

Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan operasyonu başlatıldı

Şehit Eren Bülbül ile Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in 5. Sene-i devriyelerinde teröre darbe vurulmaya devam ediliyor

YORUMLAR
500
Van'da 1 kilo metamfetamine 1 gözaltı Van'da 1 kilo metamfetamine 1 gözaltı Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi Eren Bülbül, vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı Eren Bülbül, vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı
Kaynak: İHA

Eren Bülbül, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:22:50. #1.11#
SON DAKİKA: Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan operasyonu başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement