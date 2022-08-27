Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 195 ayrı noktada 19 adet roketatar sevk fişeği ile 16 milyon 513 bin kök... - Son Dakika
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Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 195 ayrı noktada 19 adet roketatar sevk fişeği ile 16 milyon 513 bin kök...

27.08.2022 12:48
Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 195 ayrı noktada 19 adet roketatar sevk fişeği ile 16 milyon 513 bin kök...

Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 195 ayrı noktada 19 adet roketatar sevk fişeği ile 16 milyon 513 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında 195 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyetlerin 19 adet roketatar sevk fişeği ve 16 milyon 513 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-34 narko terör operasyonlarının 16. gününde, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yalaza mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 195 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Faaliyetlerde, 19 adet roketatar sevk fişeği, 492 kilogram toz esrar, 43 kilogram kubar esrar ve 16 milyon 513 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 195 ayrı noktada 19 adet roketatar sevk fişeği ile 16 milyon 513 bin kök... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 195 ayrı noktada 19 adet roketatar sevk fişeği ile 16 milyon 513 bin kök... - Son Dakika
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