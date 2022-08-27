Faaliyetlerde, 19 adet roketatar sevk fişeği, 492 kilogram toz esrar, 43 kilogram kubar esrar ve 16 milyon 513 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır 'da başlatılan Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında 195 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyetlerin 19 adet roketatar sevk fişeği ve 16 milyon 513 bin kök kenevir ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 195 ayrı noktada 19 adet roketatar sevk fişeği ile 16 milyon 513 bin kök... - Son Dakika

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