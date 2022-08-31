Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerince gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullanıldığı 3 mağara/sığınak tespit edildi. Sığınakta terör örgütüne ait 2 PKMS makinalı tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bombaatar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, 1 comet el roketi, 9 AK-47 şarjörü, 4 AK-47 dipçiği, 2 HK-33 şarjörü, 2 PKMS mayon ve mayon kutusu, 3 EYP, 80 elektrikli fünye, 1 gündüz görüş dürbünü, 23 el telsizi, 8 araç telsizi, 6 adet telsiz mikrofonu ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Van, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Terörden arındırılan Tendürek'te cephanelik olarak kullanılan mağara ve sığınaklar tek tek tespit edilerek imha ediliyor - Son Dakika

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