Terörden arındırılan Tendürek'te cephanelik olarak kullanılan mağara ve sığınaklar tek tek tespit edilerek imha ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Terörden arındırılan Tendürek'te cephanelik olarak kullanılan mağara ve sığınaklar tek tek tespit edilerek imha ediliyor

31.08.2022 10:30
Terörden arındırılan Tendürek'te cephanelik olarak kullanılan mağara ve sığınaklar tek tek tespit edilerek imha ediliyor

Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde PKK terör örgütüne ait 3 mağara/sığınakta 2 adet ağır makineli tüfek, 15 adet el bombası, 7 adet roketatar mühimmatı ve 6 adet bombaatar mühimmatı ele geçirildi.

Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde PKK terör örgütüne ait 3 mağara/sığınakta 2 adet ağır makineli tüfek, 15 adet el bombası, 7 adet roketatar mühimmatı ve 6 adet bombaatar mühimmatı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerince gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullanıldığı 3 mağara/sığınak tespit edildi. Sığınakta terör örgütüne ait 2 PKMS makinalı tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bombaatar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, 1 comet el roketi, 9 AK-47 şarjörü, 4 AK-47 dipçiği, 2 HK-33 şarjörü, 2 PKMS mayon ve mayon kutusu, 3 EYP, 80 elektrikli fünye, 1 gündüz görüş dürbünü, 23 el telsizi, 8 araç telsizi, 6 adet telsiz mikrofonu ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Hatay'da kadına yönelik şiddetle mücadelede 32 bin 654 erkeğe eğitim verildi Hatay'da kadına yönelik şiddetle mücadelede 32 bin 654 erkeğe eğitim verildi MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale... MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale...
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Van, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terörden arındırılan Tendürek'te cephanelik olarak kullanılan mağara ve sığınaklar tek tek tespit edilerek imha ediliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:46 Levent Göktaş Interpol için devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
15:02 Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:27:55. #1.13#
SON DAKİKA: Terörden arındırılan Tendürek'te cephanelik olarak kullanılan mağara ve sığınaklar tek tek tespit edilerek imha ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement