Eren operasyonları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Eren operasyonları hız kesmeden devam ediyor

29.08.2022 12:15
Eren operasyonları hız kesmeden devam ediyor

Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde tespit edilen 2 mağarada 19 adet AK-47 model tüfek, 20 kilogram ağırlığında TNT patlayıcı, 18 adet roketatar mühimmatı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde tespit edilen 2 mağarada 19 adet AK-47 model tüfek, 20 kilogram ağırlığında TNT patlayıcı, 18 adet roketatar mühimmatı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerince gerçekleştirilen Eren Aabluka-35 operasyonu çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda PKK terör örgütüne ait sözde bölge cephanesi olarak kullanıldığı tespit edilen Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı mevkiindeki 2 mağara/sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen mühimmatlar ise şu şekilde:

"1 adet zaman ayarlı EYP düzeneği, 20 kilogram TNT patlayıcı, 40 adet fünye, 20 adet bomba düzeneği için güçlendirici elektronik parça ve ledler, 1 adet elektronik devre paneli, 19 adet AK-47, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet M-16, 1 adet T-40 bombaatar, 1 adet PKM makineli tüfek, 1 adet PKM namlusu, 18 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 2 bin 883 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 6 adet el bombası, 10 adet el bombası fünyesi, 99 adet farklı silahlara ait şarjör ile çok sayıda elektronik malzeme." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eren operasyonları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eren operasyonları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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