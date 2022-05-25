EREN ABLUKA-7 OPERASYONUNDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 1 TERÖRİST CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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EREN ABLUKA-7 OPERASYONUNDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 1 TERÖRİST CESEDİ BULUNDU

25.05.2022 20:10

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde;

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi, - 1500 kg amonyum nitrat, 6 adet EYP düzeneği, 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet havan mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet TS 50 mayın, 6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü, 10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3200 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 2000 metre elektrik kablosu, 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

EREN ABLUKA-7 OPERASYONUNDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 1 TERÖRİST CESEDİ BULUNDU
EREN ABLUKA-7 OPERASYONUNDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 1 TERÖRİST CESEDİ BULUNDU
EREN ABLUKA-7 OPERASYONUNDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 1 TERÖRİST CESEDİ BULUNDU
EREN ABLUKA-7 OPERASYONUNDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 1 TERÖRİST CESEDİ BULUNDU

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EREN ABLUKA-7 OPERASYONUNDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 1 TERÖRİST CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


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