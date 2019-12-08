Son Dakika Haberleri: Eren Akgül, Düzcespor'un yeni asbaşkanı oldu
Son Dakika Spor Eren Akgül, Düzcespor'un yeni asbaşkanı oldu - Son Dakika Spor

Eren Akgül, Düzcespor'un yeni asbaşkanı oldu

6 saat önce

Türkiye'de 2019 yılının en iyi ekonomist ödülünün sahibi olan Eren Akgül, Düzcespor Kulübü'nün asbaşkanlığına getirildi.

Eren Akgül, Düzcespor'un yeni asbaşkanı oldu, System.String[]

Türkiye'de 2019 yılının en iyi ekonomist ödülünün sahibi olan Eren Akgül, Düzcespor Kulübü'nün asbaşkanlığına getirildi.

Gökhan Kapoğlu başkanlığındaki Düzcespor Kulübü'nün yönetim kurulunda yer alacak olan Eren Akgül, finans kaynaklarının doğru yönetilmesiyle birlikte kulübe ivme kazandıracaklarını ve yeni transferler için ekstra kaynaklar yaratarak takımı play-off'a taşıyacaklarını söyledi.Radev tarafından her yıl dağıtılan ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Alkışı Hak Edenler" Ödül Töreni'nde 2019 yılının en başarılı ekonomisti ödülüne layık görülen iş insanı Eren Akgül, Düzcespor'u play-off'a taşımak için mevcut kaynakları kullanarak ve ilave kaynaklar oluşturarak takımın ekonomik durumunu en üst seviyeye getireceğini söyleyerek, "Takım artık emin ellerde, kimsenin endişesi olmasın. Gerek başkanım Gökhan Kapoğlu, gerekse yönetimdeki arkadaşlarım ve ben, bilgimizi ve mesaimizi takımın başarısı için harcayacağız" dedi.


Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:48 Kaynak: DHA
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