Son Dakika Haberleri: Eren Bülbül, ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı
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Eren Bülbül, ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı

1 saat önce

Eren Bülbül, ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldıTRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Eren Bülbül, ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı
TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.
Köprüyanı Mahallesi'nde şehit edildiği yerdeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Adıgüzel, annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve sevenleri katıldı. Mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar edildi.
Maçka, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:01 Kaynak: İHA
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