Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül, şehadetinin beşinci yılında mezarı başında anıldı.

Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Vali Vekili Emin Sait Karahaliloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kemal Ünal, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Anne Ayşe Bülbül, AA muhabirine, 5 yıl önceki acının aynısını yaşadığını söyledi.

Anma gününde gelen ziyaretçilerin kendisi için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bülbül, "Acı acıdır ve hiçbir zaman içimden gitmiyor. Gururu acısını kapatıyor. Eren'in babası sağ olsa ben üzülürken o destek olurdu. Ben şimdi evlatlarımla beraber Eren'in kabri başında bu acıyı yaşamak zorundayım. Gelen insanlarla beraber çok mutlu oluyorum. Allah'ım onlardan razı olsun." diye konuştu.

Anma törenine katılmak için gelen "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin müziklerini seslendiren Ceren Ece Öksüz ise "Anma töreninde birlikte olmak istedik. Burada olmamızın bir vatan borcu ve görevi olduğunu düşünüyorum. O bizim kahramanımız ve gurur veriyor bize." dedi.

Film sonrası aldığı geri dönüşlere de değinen Öksüz, "Filmin en büyük geri dönüşü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriği ve onun yanında okumam oldu. Ondan sonra Türkiye'de daha fazla duyuldu. Eren'in yaşlarında bir kardeşi olarak, genç olarak bunu yaptığım için tebrik mesajları aldım. Bu yüzden de çok gururluyum. Ayşe anne sağ olsun, her zaman bizi çocuğu gibi bağrına basıyor." ifadesini kullandı.

Anma töreninde Eren'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve mezarına çiçekler bırakıldı.