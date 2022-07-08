Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Ferhat Gedik'in kabrine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Ferhat Gedik'in kabrine ziyaret

08.07.2022 10:01
Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Ferhat Gedik'in kabrine ziyaret

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi, oğlunun mezarını ziyaret etti.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi, oğlunun mezarını ziyaret etti.

Şehidin annesi Hatice Gedik ve yakınları, Kurban Bayramı arifesinde şehit oğullarının kabrinin bulunduğu Bekbele Mezarlığı'na geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, şehit Ferhat Gedik ve güvenlik güçleri için dua edildi.

Anne Gedik, gazetecilere, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Her şehit haberi aldıklarında aynı acıları yaşadıklarını aktaran anne Gedik, "Her arife ve bayram erkenden arardı. Göreve gitmeden önce, 'Anne kalktın mı? Bayramın mübarek olsun.' derdi. Arife günü arar, 'Anne erken kalk mezara git, ölmüşlerimizi ziyaret et.' derdi. Geldim oğlum, şimdi de seni ziyaret ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Pençe-Kilit harekatında şehit düşen Serhat Bal son yolculuğuna uğurlanıyor Pençe-Kilit harekatında şehit düşen Serhat Bal son yolculuğuna uğurlanıyor Son Dakika | Msb: Piyade Er Yusuf Gürler Şehit Oldu Son Dakika | Msb: Piyade Er Yusuf Gürler Şehit Oldu ŞANLIURFA - Şehit Piyade Er Yusuf Gürler son yolculuğuna uğurlandı ŞANLIURFA - Şehit Piyade Er Yusuf Gürler son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Ferhat Gedik'in kabrine ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 10:05:02. #1.11#
SON DAKİKA: Eren Bülbül'ü korurken şehit düşen Ferhat Gedik'in kabrine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement