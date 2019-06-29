Son Dakika Haberleri: Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA ilk uçunu gerçekleştirdi
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Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA ilk uçunu gerçekleştirdi

13 dakika önce

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA ilk uçunu gerçekleştirdi, System.String[]
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül'ün adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'lerden birine verildi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan şehit Eren Bülbül'ün isminin verildiği SİHA'nın fotoğraflarını paylaşarak, TB2 SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Aziz şehidimiz Eren'in adını taşıyan Bayraktar TB2 SİHA bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Eren'in adı artık semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
Selçuk Bayraktar, Güncel
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